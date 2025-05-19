Избыток сна может ухудшить когнитивные способности, особенно при деменции

Исследование, проведенное учеными из Научного центра здоровья Техасского университета (UT Health San Antonio), показало, что сон в течение девяти и более часов в сутки связан с ухудшением когнитивных функций, что особенно актуально для людей, страдающих депрессией.
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