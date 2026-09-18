Ямаль назвал свой страх и самое трудное в футболе

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился своими мыслями об уровне конкуренции в Лиге чемпионов, стиле игры различных топ-клубов, а также назвал команды, против которым сине-гранатовым приходится тяжелее всего.
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