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Телевизор на стене в гостиной может стать частью декора: показываю несколько наглядных примеров оформления с рамами

Телевизор на стене в гостиной может стать частью декора: показываю несколько наглядных примеров оформления с рамами

Представьте себе стандартную картину: гостиная, стена , телевизор 📺 А как гармонично вписать телевизор в современный интерьер? Как сделать так, чтобы стена не выглядела «пусто», а декор на стене смотрелся уместно? В этой статье вас ждут несколько полезных советов, как сделать телевизор частью оформления стены  Шпалерная развеска В декорировании к этому способу развески прибегают очень часто! Это один из самых старых и проверенных методов развешивания картин, когда ими закрывается практически вся стена (или часть стены) полностью.

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