В Сочи вертолет МИ-26 сбросил бетонную плиту рядом с жилыми домами Утром в Центральном районе Сочи на улице Пасечная вертолет сбросил бетонную трубу возле жилого дома, Перепуганные жильцы начали писать о происшествии в соцсети.
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