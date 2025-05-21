В Сочи вертолет МИ-26 сбросил бетонную плиту рядом с жилыми домами Утром в Центральном районе Сочи на улице Пасечная вертолет сбросил бетонную трубу возле жилого дома, Перепуганные жильцы начали писать о происшествии в соцсети.