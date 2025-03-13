Как учёные создали искусственный рай, и чем всё закончилось

Сейчас учёный – это просто работник, который по плану ставит эксперимент. А "наука" уже давно не наука, но в лучшем случае наукоемкая технология, выполняющая заказ грантодателей.

Ирина52

То, что создали в модели для крыс и мышей - это не рай, а потребительское общество. О том же у Стругацких: ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА. Причина одна: капитализм, убивающий дух человечества и опускающий его до уровня крыс...