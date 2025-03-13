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  • Ирина52
    То, что создали в модели для крыс и мышей - это не рай, а потребительское общество. О том же у Стругацких: ХИЩНЫЕ ВЕЩ...Как учёные создал...
  • Karmadon
    Сейчас учёный – это просто работник, который по плану ставит эксперимент. А "наука" уже давно не наука, но в лучшем с...Как учёные создал...
  • Элеонора Коган
    В общем и целом, живёт так, как ей удобно и счастлива.Учитесь лениться

Как учёные создали искусственный рай, и чем всё закончилось

Как учёные создали искусственный рай, и чем всё закончилось

«Все мысли социологов и антропологов были направлены на ключевую тему: не слишком ли быстро мы размножаемся как вид? – объясняет профессор биологии Анча Баранова.

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Комментарии
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Karmadon
Сейчас учёный – это просто работник, который по плану ставит эксперимент. А &quot;наука&quot; уже давно не наука, но в лучшем случае наукоемкая технология, выполняющая заказ грантодателей.
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10 час.
Ирина52
То, что создали в модели для крыс и мышей - это не рай, а потребительское общество. О том же у Стругацких: ХИЩНЫЕ ВЕЩИ ВЕКА. Причина одна: капитализм, убивающий дух человечества и опускающий его до уровня крыс...
Ответить
5 час.
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