Раскрыто состояние пережившей приступ звезды «Слова пацана»

Российская актриса Ольга Лапшина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Аутсорс» и многих других популярных проектах, рассказала РИА Новости о своем состоянии после того, как ей стало плохо во время спектакля.
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