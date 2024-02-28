На границе с Челябинской областью таможня конфисковала почти тонну сомнительных головоломок

Челябинские таможенники конфисковали почти тонну небезопасных детских головоломок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, суд признал 6 тысяч металлических головоломок для детей бесхозяйными и передал их в собственность государства.