Мужчина упал на людей в зале перед трибьютом ABBA, погибли двое

Magnolia Bostad В шведском городе Уппсала пенсионер упал на людей с высоты седьмого этажа в концертном зале Uppsala Konsert & Kongress, где должен был состояться трибьют-концерт, посвященный музыкантам группы ABBA Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену.