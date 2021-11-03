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Мужчина упал на людей в зале перед трибьютом ABBA, погибли двое

Мужчина упал на людей в зале перед трибьютом ABBA, погибли двое

Magnolia Bostad В шведском городе Уппсала пенсионер упал на людей с высоты седьмого этажа в концертном зале Uppsala Konsert & Kongress, где должен был состояться трибьют-концерт, посвященный музыкантам группы ABBA Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену.

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