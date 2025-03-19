Грабитель взломал торговый павильон ночью в Петрозаводске

Злоумышленник пытался убежать от росгвардейцев в карельской столице, но был задержанФото: unsplash.com / Michael Fortsch Ночью 18 марта находившиеся на маршруте патрулирования бойцы Росгвардии получили сигнал от бдительного жителя Петрозаводска.
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