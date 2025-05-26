Алла Пугачева вышла на связь после резких слов дочери Киркорова

В последнее время не утихают разговоры вокруг высказываний Аллы-Виктории Киркоровой. Дочь Филиппа Киркорова, которой исполнилось 13 лет, оказалась в центре внимания из-за своих резких слов в адрес Аллы Пугачевой и ее детей, Лизы и Гарри Галкиных.
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