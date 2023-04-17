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Forbes: В Австралии пачка Marlboro сейчас стоит $26, а в Пакистане $1

Издание Forbes сообщило, что аналитики выяснили, в каких странах мира самые высокие цены на пачку сигарет Marlboro, при этом они учитывали влияние государственного регулирования на эту отрасль и акцизов и всё это назвали "индексом пачки Marlboro".

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