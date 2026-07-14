Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 072 подписчика

В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России

В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России

Американский бизнес с февраля 2022 года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии