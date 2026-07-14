В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России

Американский бизнес с февраля 2022 года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
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