Ситуация на трассе М-4 "Дон" 20 августа 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.По всей длине трассы М-4 "Дон" от Ростова-на-Дону и до черноморского побережья царит абсолютный штиль – пробок не наблюдается ни в одном направлении и даже там, где проводятся дорожные работы.
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