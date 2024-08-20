Ситуация на трассе М-4 "Дон" 20 августа 2024: где образовались пробки

Рассказываем, где в настоящее время затруднён проезд и наблюдаются дорожные заторы.По всей длине трассы М-4 "Дон" от Ростова-на-Дону и до черноморского побережья царит абсолютный штиль – пробок не наблюдается ни в одном направлении и даже там, где проводятся дорожные работы.