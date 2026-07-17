🏥В бане можно заразиться ВИЧ. Но есть нюанс. Мы не сошли с ума, это просто пятничная актуалочка от омского минздрава.
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🏥В бане можно заразиться ВИЧ. Но есть нюанс. Мы не сошли с ума, это просто пятничная актуалочка от омского минздрава.
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