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Логинов о шутках про травмы: «3-4 года назад было обидно, а сейчас понимаешь – без этого никуда. На три дня у меня заклинило шею, первый день хотя бы головой верчу»

Сегодня биатлонист занял 19-е место в спринте на летнем Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. В прошлом сезоне он пропускал большую часть гонок по состоянию здоровья.

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