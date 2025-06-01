CNN: вузы договариваются с Белым домом, чтобы избежать участи Гарварда

Руководители американских университетов и колледжей проводят частные переговоры с Белым домом, надеясь избежать участи Гарварда, которого администрация президента США Дональда Трампа лишила грантов и запретила принимать иностранных студентов.
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