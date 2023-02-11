Сенатор Алтабаева: “Даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины”

Сенатор Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что все лидеры стран-членов ЕС не имеют полного согласия в вопросе поддержки Украины, о чем свидетельствует различная реакция глав государств на президента Украины Зеленского на последнем саммите.