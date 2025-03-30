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Царьград

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Московские музеи и выставки в 2024 году посетили более 17 миллионов раз

Московские музеи и выставки в 2024 году посетили более 17 миллионов раз

В 2024 году в Москве прошло свыше 1,1 тысячи выставок и более 600 концертов. Мэр Сергей Собянин сообщил о посещении музеев более 17 миллионами человек и открытии новых культурных площадок в столице.

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