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Тайная доктрина

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Су-57 на выставке в Китае: хедлайнер «ярмарки тщеславия»?

Су-57 на выставке в Китае: хедлайнер «ярмарки тщеславия»?

Су-57 на выставке в Китае: хедлайнер «ярмарки тщеславия»? С 12 по 17 ноября состоится один из крупнейших военных салонов на планете, в китайском городе Чжухае.

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Юрий Ильинов
Гендиректор «Ростех»: Су-57 единственный в мире показал эффективность в условиях противодействия американским комплексам ПВО Patriot На предстоящем международном авиасалоне Airshow China 2024, который пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (КНР), российская госкорпорация «Ростех» представит ряд передовых образцов авиационной техники. В частности, посетители смогут увидеть новейшие разработки в области авиации, включая ударно-разведывательный вертолет Ка-52Э и самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который можно конвертировать в военно-транспортный самолет. Более того, впервые за границей в летной программе примет участие экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э, который станет главным экспонатом российской экспозиции, говорится на сайте «Ростеха». Гендиректор корпорации Сергей Чемезов отметил, что Су-57 выделяется среди современных боевых самолетов. С его слов, наш истребитель является единственным в мире в своем классе, показавшим эффективность в условиях противодействия передовым системам ПВО, включая американские комплексы Patriot, NASAMS и немецкий IRIS. Кроме того, самолет оснащен самыми современными видами вооружения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. Напоследок Чемезов подчеркнул, что Су-57 производится в рамках широкой кооперации предприятий «Ростеха» и уже поставляется серийно, что позволяет демонстрировать его экспортную версию международным заказчикам. Напомним, что новейший суперсовременный российский истребитель Су-57 успешно применяется российскими военными в зоне СВО. Многофункциональный самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач благодаря современному вооружению и характеристикам, присущим крылатым машинам пятого поколения, главной из которых является малая заметность для радаров противника.
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