«Справедливая Россия» предложила расширить программу соцконтракта на выпускников вузов

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой, согласно которой выпускникам высших учебных заведений и одиноким родителям социальный контракт будет предоставляться без необходимости оценки их доходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии