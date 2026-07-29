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ДумаТВ

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«Справедливая Россия» предложила расширить программу соцконтракта на выпускников вузов

«Справедливая Россия» предложила расширить программу соцконтракта на выпускников вузов

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой, согласно которой выпускникам высших учебных заведений и одиноким родителям социальный контракт будет предоставляться без необходимости оценки их доходов.

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