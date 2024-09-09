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Жители 30 краснодарских улиц останутся без света

Жители 30 краснодарских улиц останутся без света

Электричества не будет 9 сентября.В Краснодаре 9 сентября запланированы отключения света в домах почти на 30 крупных улицах города.

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