Вторая серийная АПЛ проекта 885М «Красноярск» для ВМФ РФ может заступить на боевое дежурство позже запланированного срока

Вторая серийная АПЛ проекта 885М «Красноярск» для ВМФ РФ может заступить на боевое дежурство позже запланированного срока

Несмотря на жесткий контроль со стороны государства за выполнением оборонзаказа, российские предприятия ВПК не всегда укладываются в сроки исполнения контрактов.

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