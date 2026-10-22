Местами порывы ветра будут достигать 50 км/ч В субботу ночью, 24 октября, столбики термометров в Алтайском крае опустятся до -14 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Украинская полици...
- В ВОЗ обсуждают п...
- Врач рассказала, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым