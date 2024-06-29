Румыния развязала дипломатический скандал с Минском

Белорусские парламентарии не были допущены на заседание 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.Румынский МИД заявил о том, что их страна приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ПА ОБСЕ в Бухаресте 29 июня-3 июля не только представителей России, но и Белоруссии.