В Забайкалье сгорел банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба»

В Чите сгорел роскошный банный комплекс «Русская усадьба».Забайкальское управление МЧС поделилось фотографиями и видео с места тушения крупного пожара – горел деревянный банно-оздоровительный комплекс «Русская усадьба» на берегу Кенона.
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