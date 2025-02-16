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После прорыва Каховской ГЭС из-за ударов ВСУ по плотине в 2023 году курортный сезон в Крыму был под угрозой из-за попавших в Черное море опасных веществ, но океанологи составили прогноз их распростран

После прорыва Каховской ГЭС из-за ударов ВСУ по плотине в 2023 году курортный сезон в Крыму был под угрозой из-за попавших в Черное море опасных веществ, но океанологи составили прогноз их распростран

После прорыва Каховской ГЭС из-за ударов ВСУ по плотине в 2023 году курортный сезон в Крыму был под угрозой из-за попавших в Черное море опасных веществ, но океанологи составили прогноз их распространения и смогли доказать, что загрязненные воды не затронут полуостров.

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