После прорыва Каховской ГЭС из-за ударов ВСУ по плотине в 2023 году курортный сезон в Крыму был под угрозой из-за попавших в Черное море опасных веществ, но океанологи составили прогноз их распростран

После прорыва Каховской ГЭС из-за ударов ВСУ по плотине в 2023 году курортный сезон в Крыму был под угрозой из-за попавших в Черное море опасных веществ, но океанологи составили прогноз их распространения и смогли доказать, что загрязненные воды не затронут полуостров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии