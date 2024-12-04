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Guardian: соглашение о защите Амазонии оказалось вновь под угрозой

Guardian: соглашение о защите Амазонии оказалось вновь под угрозой

Один из краеугольных камней защиты тропических лесов Амазонки — мораторий на сою — находится под беспрецедентным давлением со стороны бразильских агропромышленных организаций, политиков и мировых торговых компаний.

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