Guardian: соглашение о защите Амазонии оказалось вновь под угрозой

Один из краеугольных камней защиты тропических лесов Амазонки — мораторий на сою — находится под беспрецедентным давлением со стороны бразильских агропромышленных организаций, политиков и мировых торговых компаний.
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