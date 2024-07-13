Дональд Трамп освобожден от ограничений на Facebook и Instagram 

В пятницу компания Meta объявила об отмене мер, наложенных на аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram в январе 2023 года, когда гигант социальных сетей позволил бывшему президенту США вернуться после запрета на два года за подстрекательство к насилию, сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.