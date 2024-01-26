"Это чистое враньё". Ксения Собчак прокомментировала обвинения в том, что проблемы у Елены Блиновской начались из-за неё

Ксения Собчак в инстаграме* опубликовала пост, в котором прокомментировала обвинения, что у всех героев её интервью после этого начинаются проблемы: в частности, у создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской, которую на этой неделе отправили в СИЗО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии