"Это чистое враньё". Ксения Собчак прокомментировала обвинения в том, что проблемы у Елены Блиновской начались из-за неё

Ксения Собчак в инстаграме* опубликовала пост, в котором прокомментировала обвинения, что у всех героев её интервью после этого начинаются проблемы: в частности, у создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской, которую на этой неделе отправили в СИЗО.