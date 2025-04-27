Как откроются рынки в понедельник предпраздничной недели?

Резких объективных изменений котировок ждать не стоит, все процессы будут носить сиюминутный характер на фоне громких геополитических заявлений, считают аналитики Следующие две рабочие недели будут сокращенными — как в эти дни могут вести себя рынки? Резких объективных изменений котировок ждать не стоит, все процессы будут носить сиюминутный характер на фоне громких геополитических заявлений.
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