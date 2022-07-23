Daily Storm

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На «Московские ярмарки» завозят рыбные деликатесы

На «Московские ярмарки» завозят рыбные деликатесы

Скумбрия, сельдь и щука порадуют гурмановБольшинство россиян не могут пройти мимо и не купить аппетитную вяленую или копченую рыбу.

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