Иранский президент: Израиль пересек «красные линии» и вынуждает другие страны принять меры

Израиль пересек «красные линии» и вынуждает другие страны принять меры. И хотя администрация Соединенных Штатов призывает Тегеран не вмешиваться в израильско-палестинский конфликт, сама она оказывает масштабную поддержку Тель-Авиву.
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