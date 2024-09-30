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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таисия Собинина: «Планы выступить в сезоне у меня есть. С Ходыкиным разговаривали, он вроде тоже планирует – посмотрим»

Собинина выступает в парном катании с Денисом Ходыкиным. В прошлом сезоне пара пропустила чемпионат России и Спартакиаду из-за проблем со здоровьем у партнерши.

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