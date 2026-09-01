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Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Кая Каллас попыталась связать Россию с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига, но тут же оговорилась, что сначала нужно дождаться результатов расследования из Германии, а после этого сразу же снова обвинила Москву в провокациях.

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