Командир ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев подготовить подвалы к зиме

Командир бригады сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко обратился к гражданам Украины с призывом до наступления зимы самостоятельно оборудовать убежища в подвальных и подъездных помещениях многоквартирных домов.
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