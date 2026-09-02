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Регионы России

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Командир ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев подготовить подвалы к зиме

Командир ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев подготовить подвалы к зиме

Командир бригады сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко обратился к гражданам Украины с призывом до наступления зимы самостоятельно оборудовать убежища в подвальных и подъездных помещениях многоквартирных домов.

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