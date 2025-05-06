Подъемный план: при капремонте все лифты заменят на отечественные

В ходе капремонта жилых домов в РФ будут устанавливаться лифты только российских и белорусских производителей — с такой инициативой выступил Минстрой и разработал соответствующий проект постановления правительства.
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