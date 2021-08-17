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Почетный член РГО, телеведущий Николай Дроздов поздравил военнослужащих с Днем географа

Почетный член РГО, телеведущий Николай Дроздов поздравил военнослужащих с Днем географа

В своем видеообращении Николай Дроздов пожелал военным географам творческого упорства и новых радостных открытий во имя великой прекрасной России.

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