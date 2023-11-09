25 тысяч иностранных авто легализовали в Алматы

В южной столице легализовали более 20 тысяч автомобилей, передает inAlmaty.kz. В департаменте полиции Алматы напомнили, что разовая легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года проводится согласно поручению Главы Государства.