25 тысяч иностранных авто легализовали в Алматы

В южной столице легализовали более 20 тысяч автомобилей, передает inAlmaty.kz. В департаменте полиции Алматы напомнили, что разовая легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года проводится согласно поручению Главы Государства.
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