FT: оператор «Северного потока 2» планирует возобновить работу

Маттиас Варниг – директор оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG – планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой главы Белого дома Дональда Трампа, говорится в статье издания Financial TimesNord Stream 2 AG читайте на monocle.