Шара Буллет вызвал на бой Диллона Дэниса после победы на турнире RAF

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, вызвал на схватку по борьбе американского бойца Диллона Дэниса.
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