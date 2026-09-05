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Регионы России

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Шара Буллет вызвал на бой Диллона Дэниса после победы на турнире RAF

Шара Буллет вызвал на бой Диллона Дэниса после победы на турнире RAF

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, вызвал на схватку по борьбе американского бойца Диллона Дэниса.

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