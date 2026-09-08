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Журнал «Профиль»

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Трамп поручил исключить канадскую продукцию из госзакупок

Президент США продолжает углублять экономическое противостояние со своим северным соседом. Новые меры якобы носят зеркальный характер и связаны с потерями американских компаний при канадских госзакупках с совокупным объемом "больше $50 млрд в год".

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