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Федотов о спаде ЦСКА: «Не хватило запаса прочности, резервов, вариантов для усиления в средней линии»

Главный тренер ЦСКА оценил результаты армейцев в конце осенней части сезона. В последних 7 матчах красно-синие одержали лишь одну победу.

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