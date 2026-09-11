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Царьград

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ООН: 46 тыс. жителей Йемена стали беженцами после обострения боёв

ООН: 46 тыс. жителей Йемена стали беженцами после обострения боёв

Международная организация по миграции ООН сообщила, что около 46 тысяч человек в Йемене стали перемещенными лицами из-за недавнего обострения конфликта между хуситами и правительством.

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