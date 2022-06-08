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Как использовать гравий в дизайне сада: 3 способа

Как использовать гравий в дизайне сада: 3 способа

Гравийное покрытие не только красиво – оно позволяет садоводу решить множество практических задач, если правильно его использовать 3 способа применения гравия на участке Гравий на дорожках Покрытие из сыпучих материалов обходится дешевле мощения.

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