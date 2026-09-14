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Как удары реактивных "Гераней" России по Ягодину приведут к катастрофе Украины – Анпилогов

Как удары реактивных "Гераней" России по Ягодину приведут к катастрофе Украины – Анпилогов

В новом выпуске авторского проекта "Полевой планшет" на Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на линии боевого соприкосновения, а также рассказал о борьбе ВСУ за коммуникации и об обстановке в украинском тылу:00:34 – Оперативная ситуация на ЛБС;17:06 – Обстановка в украинском тылу;30:06 – Риски слива геолокаций и утечки стратегических данных.

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