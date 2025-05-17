Лучшие онкологи и гематологи из регионов прошли стажировку в Москве Татьяна СоломонРегиональные специалисты онкологической и гематологической служб прошли очные программы повышения квалификации в Москве в ведущих национальных исследовательских медицинских центрах — НМИЦ онкологии им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии