Лучшие онкологи и гематологи из регионов прошли стажировку в Москве Татьяна СоломонРегиональные специалисты онкологической и гематологической служб прошли очные программы повышения квалификации в Москве в ведущих национальных исследовательских медицинских центрах — НМИЦ онкологии им.