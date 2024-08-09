Акции Bitfarms выросли на 22% после того, как убытки за второй квартал оказались лучше ожиданий

Канадская BTC-майнинговая компания Bitfarms переживает положительный период. Акции компании значительно выросли после публикации финансовых результатов за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий.
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