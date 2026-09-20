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temapenza

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Желаете узнать человека — поглядите на его шнурки: что метод шнуровки может поведать о вас

Шнурки на обуви кажутся просто многофункциональной деталью, однако конкретно в этих незаметных и на 1-ый взор будничных вещах нередко скрывается нрав их носителя.

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