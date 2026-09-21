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Мировое обозрение

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«Север» расширяет зону контроля сразу у двух населённых пунктов Харьковщины

«Север» расширяет зону контроля сразу у двух населённых пунктов Харьковщины

Группировка войск «Север» продолжает наращивать давление на Харьковском направлении. По данным Минобороны России, подразделения ведут активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Петропавловка и Приколотное.

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