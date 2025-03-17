Полиция Иркутска провела рейд по ночным клубам города

В Иркутске полиция провела рейд по ночным клубам в рамках операции «Чистое поколение-2025». Целью проверки было выявление и пресечение незаконной торговли наркотиками, нарушений в сфере продажи алкоголя, а также соблюдения миграционного законодательства и комендантского часа.